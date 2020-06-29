29 Haziran 2020, Pazartesi

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Gençlerbirliği - Kasımpaşa | CANLI

Gençlerbirliği - Kasımpaşa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

'in 29. haftasının son karşılaşmasında sahasında 'yı konuk ediyor. Düşme hattına yakın olan iki takım, mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de 29. hafta mücadelesinde sahasında 'yı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem düdük çalıyor.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan tek isim . Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı Mickael Tirpan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim, Fabricio, Toure, Erdem, Flavio, Sessegnon, Ayite, Sio, Candeias, Stancu

Kasımpaşa: Ramazan, Jorge, Meriah, Hadadi, Hadergjonaj, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Quaresma, Koita

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı saat 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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