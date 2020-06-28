29 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'i kızdıran hareket! O pozisyon sonrası...

Fatih Terim'i kızdıran hareket! O pozisyon sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında Medipol ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8. dakikasında 'nin sarı kartına sinirlenen teknik direktör , saha çizgisinin içine girdi.

'in 29. haftasında 'le karşılaştı.

Maçın 8. dakikasında sarı-kırmızılılarda sarı kart görürken, pozisyon sonrası teknik direktör çok kızdı ve sahaya girdi.

İşte o anlar:

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