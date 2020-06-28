28 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından saha karıştı! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, maçın ardından saha içerisinde gergin anlar yaşandı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 28.06.2020 23:43
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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından saha karıştı! İşte o görüntüler

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım puanları paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından saha karıştı! İşte o görüntüler

Maçın ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

İşte o anlar...

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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından saha karıştı! İşte o görüntüler
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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından saha karıştı! İşte o görüntüler
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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından saha karıştı! İşte o görüntüler
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