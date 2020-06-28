29 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız daha...

Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız daha...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, sarı-kırmızılılar 2 puan ve 2 oyuncu kaybetti. Cimbom'da ve sakatlanarak oyundan çıktı.

'ın sakatlık kabusu sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda üst üste yaşanan talihsiz sakatlıklar camianın moralini bozmuştu ve teknik direktör kadro kurmakta zorluk yaşadı. Galatasaray'da sakatlık kervanına maçında iki isim daha eklendi. Karşılaşmaya stoperde başlayan ve sağ bek sakatlanarak oyuna devam edemedi. Gabonlu yıldızın yerine oyuna genç futbolcu Emin Bayram dahil olurken, Linnes'in yerine Şener Özbayraklı girdi.

İŞTE GALATASARAY'IN SAKATLIK LİSTESİ!

Marcao, Muslera, Falcao, Andone, Lemina ve Linnes.

Başakşehir-G.Saray maçında havai fişek atıldı! haberin devamı

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