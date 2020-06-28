29 Haziran 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız daha...
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, sarı-kırmızılılar 2 puan ve 2 oyuncu kaybetti. Cimbom'da Martin Linnes ve Mario Lemina sakatlanarak oyundan çıktı.
Galatasaray'ın sakatlık kabusu sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda üst üste yaşanan talihsiz sakatlıklar camianın moralini bozmuştu ve teknik direktör Fatih Terim kadro kurmakta zorluk yaşadı. Galatasaray'da sakatlık kervanına Medipol Başakşehir maçında iki isim daha eklendi. Karşılaşmaya stoperde başlayan Mario Lemina ve sağ bek Martin Linnes sakatlanarak oyuna devam edemedi. Gabonlu yıldızın yerine oyuna genç futbolcu Emin Bayram dahil olurken, Linnes'in yerine Şener Özbayraklı girdi.
İŞTE GALATASARAY'IN SAKATLIK LİSTESİ!
Marcao, Muslera, Falcao, Andone, Lemina ve Linnes.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı