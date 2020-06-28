Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız daha...

Galatasaray'ın sakatlık kabusu sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda üst üste yaşanan talihsiz sakatlıklar camianın moralini bozmuştu ve teknik direktör Fatih Terim kadro kurmakta zorluk yaşadı. Galatasaray'da sakatlık kervanına Medipol Başakşehir maçında iki isim daha eklendi. Karşılaşmaya stoperde başlayan Mario Lemina ve sağ bek Martin Linnes sakatlanarak oyuna devam edemedi. Gabonlu yıldızın yerine oyuna genç futbolcu Emin Bayram dahil olurken, Linnes'in yerine Şener Özbayraklı girdi.

İŞTE GALATASARAY'IN SAKATLIK LİSTESİ!

Marcao, Muslera, Falcao, Andone, Lemina ve Linnes.

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