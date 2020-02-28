CANLI l Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

Süper Lig'in 24. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelede iki takımında tek hedefi galibiyet. Sergen Yalçın ile çıktığı 4 mücadelede sadece 1 galibiyet elde etmesine rağmen gösterdiği mücadele ile taraftarlarının beğenisini topladı. Siyah-beyazlılar, iyi oyununu galibiyetle taçlandırmak istiyor. Alanyaspor ise 3 maçlık galip gelememe serisine taraftarı önünde son vermek istiyor. 20.00'de başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Süper ligin 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı ekip, son olarak sahasında konuk ettiği Trabzonspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi ev sahibi takım Alanyaspor 39 puan ile 5. sırada, Beşiktaş ise 37 puan ile 7. sırada bulunuyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HAKEMİ KİM?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor. VAR odasında ise Atilla Karaoğlan bulunuyor. Dev mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

11'LER

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boyd, Nkoudou, Burak

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