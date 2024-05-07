Haberler Süper Lig Haberleri Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları Trendyol Süper Lig'de 35 hafta geride kalırken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bitime 3 hafta kala sarı-kırmızılılar Sivasspor'u farklı geçerken; sarı-lacivertliler ise Konyaspor'da 2 puan bıraktı. Bu gelişme sonrası ezeli rakiplerin fikstürleri merak edilmeye başlandı. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi) Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2024- 10:39









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Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı müthiş bir mücadeleye sahne oluyor.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor.