Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Trendyol Süper Lig'de 35 hafta geride kalırken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bitime 3 hafta kala sarı-kırmızılılar Sivasspor'u farklı geçerken; sarı-lacivertliler ise Konyaspor'da 2 puan bıraktı. Bu gelişme sonrası ezeli rakiplerin fikstürleri merak edilmeye başlandı. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 07.05.2024- 10:39