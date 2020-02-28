28 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Taraftar isyan etti! "Benden rahat izliyor maçı"

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlı takımda kaleci Loris Karius, 37. dakikadaki Fernandes'in attığı golde hata yaptı. Beşiktaş taraftarı da Alman file bekçisine sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 28.02.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 21:33
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Taraftar isyan etti! Benden rahat izliyor maçı

Beşiktaş taraftarının Loris Karius tepkisi devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında 37. dakikada 1-0 geriye düştü ve yenilen bu golde oklar Alman file bekçisine çevrildi. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Karius'a büyük tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada Karius tepkileri...

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Taraftar isyan etti! Benden rahat izliyor maçı
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Taraftar isyan etti! Benden rahat izliyor maçı
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Taraftar isyan etti! Benden rahat izliyor maçı
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Taraftar isyan etti! Benden rahat izliyor maçı
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