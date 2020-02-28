Taraftar isyan etti! "Benden rahat izliyor maçı"

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlı takımda kaleci Loris Karius, 37. dakikadaki Fernandes'in attığı golde hata yaptı. Beşiktaş taraftarı da Alman file bekçisine sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 28.02.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 21:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





