PFDK sevkleri açıklandı! Ali Koç...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da "sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle kurula sevk edilirken, Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. Ayrıca kurul; MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kayserispor, Samsunspor, Trabzonspor, Galatasaray, Hatayspor, Konyaspor ve Fenerbahçe'yi de çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk ederken, Fatih Karagümrüklü futbolcu Sofiane Feghouli ile Antalyasporlu futbolcu Alexander Gerard Van De Streek'in de "kural dışı hareketi" nedeniyle disipline gönderdiğini açıkladı.

PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 03.05.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü'nün 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI'nın 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 04.05.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 05.05.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu ALEXANDER GERARD VAN DE STREEK'in 06.05.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki beyanlarında ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 06.05.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.05.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 03.05.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ'un(Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'nun 02.05.2024 tarihinde basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."