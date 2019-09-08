08 Eylül 2019, Pazar

SÜPER LİG

Sivasspor 1-3 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Özel maçta kazanan Erzurumspor
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 Giriş Tarihi: 08.09.2019

ekiplerinden Demir Grup , 1. Lig ekibi ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleyi Erzurumspor 3-1'lik skorla galip tamamladı.

4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Kongresi'nin 100'üncü yılının heyecanın yaşandığı mücadele saat 17.00'de başladı, karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çaldı.

Maçta Erzurumspor'un gollerini 68. ve 80. dakikalarda Jugurtha Hamroun kaydetti, mavi beyazlıların son golü 90. dakikada topun Furkan Sağman'ın sırtına çarparak ağlara gitmesiyle geldi. 'un tek golünü ise 71'de Kone Kaydetti.

İşte mücadelenin golleri:

GOL | Sivasspor 0-1 Erzurumspor (68' Hamroun)
GOL | Sivasspor 1-1 Erzurumspor (71' Kone)
GOL | Sivasspor 1-2 Erzurumspor (80' Hamroun)
GOL | Sivasspor 1-3 Erzurumspor (90' Furkan Sağman k.k.)

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