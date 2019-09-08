08 Eylül 2019, Pazar
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4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılının heyecanın yaşandığı mücadele saat 17.00'de başladı, karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çaldı.
Sivasspor 1-3 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 Giriş Tarihi: 08.09.2019
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleyi Erzurumspor 3-1'lik skorla galip tamamladı.
4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılının heyecanın yaşandığı mücadele saat 17.00'de başladı, karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çaldı.
Maçta Erzurumspor'un gollerini 68. ve 80. dakikalarda Jugurtha Hamroun kaydetti, mavi beyazlıların son golü 90. dakikada topun Furkan Sağman'ın sırtına çarparak ağlara gitmesiyle geldi. Sivasspor'un tek golünü ise 71'de Kone Kaydetti.
İşte mücadelenin golleri:
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