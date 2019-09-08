08 Eylül 2019, Pazar

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GOL | Sivasspor 0-1 Erzurumspor (68' Hamroun)

Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivasspor ve Erzurumspor'un karşı karşıya geldiği hazırlık maçının 68. dakikasında Erzurumspor, Jugurtha Hamrou'un golüyle 1-0 öne geçti.
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