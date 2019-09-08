GOL | Sivasspor 1-3 Erzurumspor (90' Furkan Sağman k.k.)

Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivasspor ve Erzurumspor'un karşı karşıya geldiği hazırlık maçının 90. dakikasında Erzurumspor, Furkan Sağman'ın kendi kalesine attığı golle skoru 3-1'e getirdi.