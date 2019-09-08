08 Eylül 2019, Pazar
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GOL | Sivasspor 1-1 Erzurumspor (71' Kone)
Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivasspor ve Erzurumspor'un karşı karşıya geldiği hazırlık maçının 71. dakikasında Sivasspor, 71. dakikada Kone'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.
08.09.2019
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