GOL | Sivasspor 1-2 Erzurumspor (80' Hamroun)

Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivasspor ve Erzurumspor'un karşı karşıya geldiği hazırlık maçının 80. dakikasında Erzurumspor, ilk golün de sahibi Jugurtha Hamroun'la 2-1 öne geçti.