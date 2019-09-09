İşte ilk yarı programı

Cemil Usta Sezonu Süper Lig'de ilk yarı programı açıklandı. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre yaz uygulaması olan maç saatleri 20.30'a çekildi.

TFF, Süper Lig'in ilk yarı fikstürü dün 23.10'da açıklandı. 6. hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü, saat 20.00'de başlayacak. Yine aynı hafta içerisindeki Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi ise 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da, 9. hafta Beşiktaş ile Galatasaray 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. 13. haftada 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor - Galatasaray, 16. hafta 22 Aralık Pazar saat 19.00'da ise Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri oynanacak.