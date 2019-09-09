09 Eylül 2019, Pazartesi

SÜPER LİG

İşte ilk yarı programı

İşte ilk yarı programı
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 09.09.2019

Cemil Usta Sezonu 'de ilk yarı programı açıklandı. 'nin yaptığı açıklamaya göre yaz uygulaması olan maç saatleri 20.30'a çekildi.

, 'in ilk yarı fikstürü dün 23.10'da açıklandı. 6. hafta oynanacak olan - derbisi 28 Eylül Cumartesi günü, saat 20.00'de başlayacak. Yine aynı hafta içerisindeki - mücadelesi ise 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da, 9. hafta Beşiktaş ile Galatasaray 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. 13. haftada 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor - Galatasaray, 16. hafta 22 Aralık Pazar saat 19.00'da ise Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri oynanacak.

Derbi tarihleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR...

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