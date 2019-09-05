05 Eylül 2019, Perşembe

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 05.09.2019

, 'in 4. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın dayanıklılık ve güç çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Öte yandan, Malatya ekibinin 3 günlük iznin ardından pazartesi günü MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına kentte devam edeceği öğrenildi.



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