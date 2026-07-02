Galatasaray, Osimhen'in yeni yardımcısını buldu! Icardi'nin yerini alacak
Victor Osimhen'e alternatif ve partner olabilecek genç bir golcü arayan Galatasaray'ın, yıldız adayı için teklif yaptığı öne sürüldü. Ukrayna ekibi ise kısa sürede sarı-kırmızılılar ile iletişime geçti. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da Mauro Icardi ile yeni sözleşme sessizliği sürerken, bir yandan da geleceğe yönelik forvet planlaması üzerinde çalışıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in arkasında forma rekabeti yaratabilecek, aynı zamanda çift forvet çıkılacak formasyonda Nijeryalı yıldız için işleri kolaylaştıracak genç ve potansiyelli bir golcü arayışına hız verdi.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Dinamo Kiev forması giyen genç forvet Matviy Ponomarenko için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Portekiz basını A Bola'dan Pascoal Sousa'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki Ukraynalı golcü Matviy Ponomarenko için bir teklif sundu.
20 MİLYON EURO!
Galatasaray'ın genç golü için yaptığı 20 milyon euro'luk teklifi Dinamo Kiev yönetimi yeterli bulmadı. Haberde, sarı-kırmızılıların transferden kolay kolay vazgeçemeyeceği aktarıldı.
DINAMO KIEV'İN BEKLENTİSİ...
Ukrayna temsilcisinin Ponomarenko'nun bonservisi için 25 ila 30 milyon euro arasında bir bedel talep ettiği ifade edildi.
BORUSSIA DORTMUND'A RET! PORTO TAKİPTE
Daha önce Borussia Dortmund'un da benzer seviyede bir teklif yaptığı ancak Alman ekibinin de olumlu yanıt alamadığı aktarıldı. Öte yandan Portekiz devi Porto'nun da genç futbolcuyu transfer listesine aldığı, ancak şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı kaydedildi.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
2025/26 sezonunda Dinamo Kiev formasıyla Ukrayna Ligi'nde 25 maça çıkan Matviy Ponomarenko, 15 gol kaydederek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Red Bull Leipzig başta olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan genç santrforun, Dinamo Kiev ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ukrayna A Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerinde 3 maçta 1 gol attı. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon avro olarak gösteriliyor.
İŞTE O HABER
"Galatasaray'ın oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro'luk bir teklif sunduğu, ancak bu rakamın Dinamo Kiev'in beklentilerinin altında kaldığı belirtildi. Ukrayna temsilcisi, genç futbolcu için 25 ila 30 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Daha önce Borussia Dortmund da benzer seviyede bir teklif yapmış, ancak bu teklif de transferi sonuçlandırmak için yeterli olmamıştı."