BORUSSIA DORTMUND'A RET! PORTO TAKİPTE



Daha önce Borussia Dortmund'un da benzer seviyede bir teklif yaptığı ancak Alman ekibinin de olumlu yanıt alamadığı aktarıldı. Öte yandan Portekiz devi Porto'nun da genç futbolcuyu transfer listesine aldığı, ancak şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı kaydedildi.