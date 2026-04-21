Samsunspor taraftarları Ayser Çalık Ortaokulu’na çelenk bıraktı

Taraftar grupları, olayın yaşandığı okulun kapısına, "Sizi unutmayacağız. Acınız, acımızdır. Kaybetiğimiz öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" yazılı çelenk bıraktı. Çelenk bırakma işleminin ardından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 9 evladımızı yitirdiğimiz üzücü olay, hepimizin yüreğine derin bir kor gibi düşmüştür. Samsunspor Taraftar Grupları olarak, bu büyük acıyı paylaşmak ve dayanışmamızı göstermek adına olayın yaşandığı Ayser Çarık Ortaokulu önüne çelengimizi bıraktık. Ancak sadece yas tutmanın yeterli olmadığını, bu acıların bir daha yaşanmaması için toplumsal bir bilinçle hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bugün evlatlarımızın hayatını ve geleceğini tehdit eden unsurlar sadece fiziki olaylarla sınırlı değildir. Modern çağın getirdiği en büyük risklerden biri olan oyun bağımlılığı ve dijital dünyanın kontrolsüz alanları, çocuklarımızı gerçek hayattan koparmakta, onları türlü olumsuzluklara açık hale getirmektedir. Samsunspor taraftarları olarak diyoruz ki: Çocuklarımızın ekranlara mahkûm olduğu değil, sporla, oyunla ve akranlarıyla güven içinde büyüdüğü bir dünya inşa etmeliyiz. Oyun bağımlılığı başta olmak üzere, yavrularımızı her türlü kötü alışkanlıktan ve ihmalden korumak için ailelerin, eğitimcilerin ve tüm sivil toplumun daha duyarlı olması şarttır" ifadeleri kullanıldı.

"Çocuklarımızın güvenliğini sarsacak her türlü ihmalin ve onları karanlığa itecek her türlü olumsuzluğun karşısında, şehrimizin ve ülkemizin vicdanı olarak durmaya devam edeceğiz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada ayrıca şunlar yer aldı:

"Hayatını kaybeden 10 canımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize sabır diliyoruz. Evlatlarımızın gülüşlerinin solmadığı, güvenle oyun oynayabildikleri yarınlar için mücadelemizi tribünlerden hayatın her alanına taşımaya kararlıyız."

