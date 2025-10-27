Samsunspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Samsunspor-Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAMSUNSPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı saat 20.00'de başladı.
SAMSUNSPOR-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER AÇIKLANDI
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makaumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Mouandilmadji
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Sakyi, Buljubasic, Augusto, Jurecka.