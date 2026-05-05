İngiltere temsilcisi Arsenal, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanya ekibi Atletico Madrid ile Emirates Stadı'nda karşı karşıya geliyor. TSİ 22.00'de başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Kritik karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapıyor.

ARSENAL - ATLETICO MADRID İLK 11'LER

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Le Normand, Koke, Llorente, Giuliano, Griezmann, Alvarez, Lookman

ATLETICO MADRID 4, ARSENAL 2. KEZ FİNAL HEDEFLİYOR

İngiliz ekibi Arsenal, evinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta İspanya'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1974, 2014 ve 2016 yıllarında üç defa final oynayan Atletico Madrid, mutlu sona ulaşamadı. Madrid ekibi 1974'te Bayern Münih'e, 2014 ve 2016 yıllarında ise Real Madrid'e kaybetti. Arsenal ise tek finalini 2006'da Barcelona'ya karşı oynarken mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.