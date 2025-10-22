UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid evinde Juventus'u ağırladı.

Karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf ev sahibi ekip oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 57. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkarken 74. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Juventus'ta ise Kenan Yıldız ilk 11'de takım kaptanı olarak sahaya çıktı ve 74. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.

Bu galibiyetle Real Madrid 3'te3 yaparak puanını 9'a çıkardı. Juventis ise 2 puanda kaldı.

4. haftada Real Madrid Liverpool deplasmanına konuk olurken, Juventus ise Sporting'i ağırlayacak.