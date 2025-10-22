UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Liverpool, Frankfurt Arena'daki müsabakadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Eintracht Frankfurt'un tek sayısı Rasmus Kristensen'den geldi. Liverpool'un gollerini ise Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo ve Dominik Szoboszlai attı.
Frankfurt'ta maça yedek kulübesinde başlayan Can Uzun 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Liverpool bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştı. Eintracht Frankfurt ise 3 puanda kaldı.