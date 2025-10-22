CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray zirveye yaklaştı! İşte güncel puan durumu G.Saray zirveye yaklaştı! İşte güncel puan durumu 00:12
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 22:53
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız! Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız! 22:36
Buruk: Daha çok atabilirdik Buruk: Daha çok atabilirdik 22:30
Ndidi attığı golü yorumladı! Ndidi attığı golü yorumladı! 22:29
"Beşiktaş forması giymekten çok mutluyum" "Beşiktaş forması giymekten çok mutluyum" 22:25
Daha Eski
Paulista'dan flaş açıklama! "Kişilik koymamız gerekiyor" Paulista'dan flaş açıklama! "Kişilik koymamız gerekiyor" 22:23
Yunus Akgün'den itiraf! "Maçtan çıkınca bile..." Yunus Akgün'den itiraf! "Maçtan çıkınca bile..." 22:16
İşte G.Saray'ın kalan maçları İşte G.Saray'ın kalan maçları 22:13
G.Saray'a dev gelir! Bodo/Glimt zaferi sonrası... G.Saray'a dev gelir! Bodo/Glimt zaferi sonrası... 22:06
"Takım arkadaşımlar sayesinde..." "Takım arkadaşımlar sayesinde..." 22:03
Leroy Sane'den taraftara mesaj! Leroy Sane'den taraftara mesaj! 22:03
B. Münih doludizgin!
Monaco ile Tottenham yenişemedi!
İlkay Gündoğan neden oynamıyor, sakatlandı mı?
Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?