UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasın Sporting 1-0 geri düştüğü maçta Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.
Sporting'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Geny Catamo ve 86. dakikada Alisson Santos kaydetti.
Marsilya'nın tek golü 14. dakikada Igor Paixao'dan gelirken, Emerson Palmieri 45+2. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Sporting 12. sıraya yükselirken, 3 puanda kalan Marsilya haftayı 18. sırada kapattı.
4. haftada Sporting Juventus deplasmanına konuk olacak. Marsilya ise evinde Atalanta'yı ağırlayacak.