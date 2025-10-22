UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Athletic Club konuk ettiği Karabağ karşısında 1-0 geri düştüğü 3-1'lik skorla mağlup etti. Athletic'e galibiyeti getiren golleri 40. ve 88. dakikalarda Gorka Guruzeta ve 70. dakikada Robert Navarro kaydetti. Karabağ'ın tek golü ise ilk dakikada Leandro Andrade'den geldi.
Bu galibiyetle ilk puanlarını alan Athletic 3 puana yükselirken, ilk kez puan kaybeden Karabağ 6 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Karabağ evinde Chelsea'yi konuk ederken, Athletic ise Newcastle deplasmanına konuk olacak.