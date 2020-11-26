26 Kasım 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool 0-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool'a evinde soğuk duş!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.11.2020

D Grubu'nda , sahasında Atalanta'ya Ilicic ve Gosens'in golleriyle 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

D Grubu'nda ile Atalanta, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, rakibini 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 9 puanda kalan Liverpool, zirvedeki yerini korudu. Atalanta ise puanını 7'ye yükselterek 3. sırada yer aldı.

Atletico Madrid 0-0 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Inter 0-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Olympiakos Manchester City maç sonucu: 0-1 (Olympiakos City özet izle)
Borussia Mönchegladbach 4-0 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Atletico ile Lokomotiv puanları paylaştı Atletico ile Lokomotiv puanları paylaştı
Real deplasmanda Inter'i devirdi Real deplasmanda Inter'i devirdi
City tek golle güldü City tek golle güldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör