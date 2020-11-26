UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool, sahasında Atalanta'ya Ilicic ve Gosens'in golleriyle 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool ile Atalanta, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, rakibini 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 9 puanda kalan Liverpool, zirvedeki yerini korudu. Atalanta ise puanını 7'ye yükselterek 3. sırada yer aldı.

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