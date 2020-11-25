25 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Olympiakos Manchester City maç sonucu: 0-1 (Olympiakos City özet izle)

City tek golle güldü
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

C Grubu'nda , deplasmanda 'u Foden'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

C Grubu'nda Yunan ekibi ile İngiliz temsilcisi , Karaiskakis Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 36. dakikada Phil Foden'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Olympiakos ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

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