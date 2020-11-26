UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid, deplasmanda Inter'i Hazard (p) ve Hakimi'nin (k.k.) attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Real Madrid, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanyol devi, rakibini 7. dakikada Eden Hazard ve 59. dakikada Achraf Hakimi'nin (k.k.) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan İtalyan ekibinde Arturo Vidal, 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek 2. sırada yer aldı. Inter ise 2 puanla son sırada kaldı.

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