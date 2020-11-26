26 Kasım 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Inter 0-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real deplasmanda Inter'i devirdi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

B Grubu'nda , deplasmanda Inter'i Hazard (p) ve Hakimi'nin (k.k.) attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

B Grubu'nda Inter ile , Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanyol devi, rakibini 7. dakikada Eden Hazard ve 59. dakikada Achraf Hakimi'nin (k.k.) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Öte yandan İtalyan ekibinde , 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek 2. sırada yer aldı. Inter ise 2 puanla son sırada kaldı.

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