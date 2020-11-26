Porto, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4.hafta maçında Marsilya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek gruptan çıkma şansını oldukça yükseltti.

Porto, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4.hafta maçında Marsilya'yı deplasmanda 2-0 yendi ve 9 puanla ikinci sırada yer aldı. Porto, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atarken Fransız ekibi Marsilya, üst üste 13 kez Şampiyonlar Ligi maçı kaybetti ve bu kötü seriye sahip ilk takım oldu



Marsilya, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 13 maç kaybeden ilk takım olurken 2003-2005 arasında Anderlecht'in 12 maçlık serisini de geçmiş oldu.



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