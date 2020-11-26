26 Kasım 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Marsilya 0-2 Porto (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Porto'dan kritik galibiyet!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

, C Grubu 4.hafta maçında 'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek gruptan çıkma şansını oldukça yükseltti.

, C Grubu 4.hafta maçında 'yı deplasmanda 2-0 yendi ve 9 puanla ikinci sırada yer aldı. Porto, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atarken Fransız ekibi Marsilya, üst üste 13 kez Şampiyonlar Ligi maçı kaybetti ve bu kötü seriye sahip ilk takım oldu

Marsilya, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 13 maç kaybeden ilk takım olurken 2003-2005 arasında Anderlecht'in 12 maçlık serisini de geçmiş oldu.

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