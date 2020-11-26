26 Kasım 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atletico Madrid 0-0 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atletico ile Lokomotiv puanları paylaştı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

A Grubu'nda , sahasında ile golsüz berabere kaldı.

A Grubu'nda ile , Wanda Metropolitano'da kozlarını paylaştı. İki takım golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Atletico Madrid bu sonuçla puanını 5'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Puanını 3'e çıkaran Lokomotiv Moskova ile 3. sırada kendine yer buldu.

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