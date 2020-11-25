UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Borussia Mönchengladbach, sahasında Shakhtar Donetsk'i Stindl (p), Elvedi, Embolo ve Wendt'in golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Borussia-park'ta kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 17. dakikada Lars Stindl (p), 34. dakikada Nico Elvedi, 45+1. dakikada Breel Embolo ve 77. dakikada Oscar Wendt'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

M'Gladbach bu sonuçla puanını 8'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 4 puanda kalan Shakhtar ise 2. sırada yer aldı.

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