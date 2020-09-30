30 Eylül 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Play-off turunda 3 kritik mücadele oynanacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

Şampiyonlar Ligi'ne katılım için mücadele edecek olan 6 takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saati ve kanalları yer alıyor. Günün en kritik mücadeleleri arasında PAOK - , Midtjylland - ve Salzburg - M. maçları yer alıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı futbolseverleri bekliyor. 30 Eylül günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynanacak. Turnuvada gruplara kalma mücadelesi veren 6 takım tur atlamak için mücadele edecek.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI...

22:00 PAOK - (beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak)
TOP 1-2
22:00 Midtjylland - (beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak)
TOP 0-0
22:00 Salzburg - M. (beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak)
TOP 2-1

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