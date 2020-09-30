30 Eylül 2020, Çarşamba
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22:00 PAOK - Krasnodar (beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Play-off turunda 3 kritik mücadele oynanacak...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım için mücadele edecek olan 6 takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saati ve kanalları yer alıyor. Günün en kritik mücadeleleri arasında PAOK - Krasnodar, Midtjylland - Slavia Prag ve Salzburg - M. Tel Aviv maçları yer alıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı futbolseverleri bekliyor. 30 Eylül günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynanacak. Turnuvada gruplara kalma mücadelesi veren 6 takım tur atlamak için mücadele edecek.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI...
22:00 PAOK - Krasnodar (beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak)
TOP 1-2
22:00 Midtjylland - Slavia Prag (beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak)
TOP 0-0
22:00 Salzburg - M. Tel Aviv (beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak)
TOP 2-1
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