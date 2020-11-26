26 Kasım 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ajax 3-1 Midtjylland (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ajax evinde rahat kazandı
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

D Grubu'nda Ajax, sahasında Midtjylland'ı Gravenberch, Mazraoui ve Neres'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü ise Mabil'den geldi.

D Grubu'nda Ajax ile Midtjylland, Amsterdam Arena'da karşı karşıya geldi. Hollanda ekibi, rakibini 47. dakikada Ryan Gravenberch, 49. dakikada Noussair Mazraoui ve 66. dakikada Davin Neres'in golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Konuk takımın tek golü ise 80. dakikada Awer Mabil'den (p) geldi.

Öte yandan Midtjylland'da Erik Sviatchenko, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ajax bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek 2. sırada yer aldı. Gruptaki 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Midtjylland ise son sırada kaldı.

Atletico Madrid 0-0 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Inter 0-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Olympiakos 0-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Borussia Mönchegladbach 4-0 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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