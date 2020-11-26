UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Ajax, sahasında Midtjylland'ı Gravenberch, Mazraoui ve Neres'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü ise Mabil'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Ajax ile Midtjylland, Amsterdam Arena'da karşı karşıya geldi. Hollanda ekibi, rakibini 47. dakikada Ryan Gravenberch, 49. dakikada Noussair Mazraoui ve 66. dakikada Davin Neres'in golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Konuk takımın tek golü ise 80. dakikada Awer Mabil'den (p) geldi.

Öte yandan Midtjylland'da Erik Sviatchenko, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ajax bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek 2. sırada yer aldı. Gruptaki 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Midtjylland ise son sırada kaldı.

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