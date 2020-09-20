20 Eylül 2020, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

, kokartlı hakem 'ı UEFA play-off turunda Çekya'nın ile 'nın Midtjylland takımları arasında 22 Eylül Salı günü oynanacak maçta görevlendirdi.

internet sitesinde yer alan bilgiye göre , ile Midtjylland takımları arasında oynanacak play-off ilk maçını yönetecek.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

Karşılaşmada VAR, ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.



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