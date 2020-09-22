Şampiyonlar Ligi'nde Play-off ilk maçları oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.
Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda heyecan devam ediyor. Krosnadar - PAOK ile karşı karşıya gelirken, Slavia Prag sahasında Midtjylland'ı konuk etti. Gecenin kritik maçlarından biri de M. Tel Aviv ile Salzburg arasında oynandı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Rusya deplasmanında Krasnodar'a konuk oldu. Mücadelenin 32. dakikasında Pelkas'ın golüyle öne geçen Yunan ekibi üstünlüğü koruyamadı. Krasnodar 39'da Claesson'un golüyle skoru eşitledi.
Maçın sonucunu belirleyen gol 70. dakikada Remy Cabella'dan geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Krasnodar, rövanş için avantajı elde etti.
Sonuçlar şöyle:
Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2
Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0
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