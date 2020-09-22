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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde Play-off ilk maçları oynandı

Şampiyonlar Ligi'nde Play-off ilk maçları oynandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 Giriş Tarihi: 22.09.2020

play-off turu başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.

Play-off Turu'nda heyecan devam ediyor. Krosnadar - ile karşı karşıya gelirken, sahasında Midtjylland'ı konuk etti. Gecenin kritik maçlarından biri de M. ile Salzburg arasında oynandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Rusya deplasmanında 'a konuk oldu. Mücadelenin 32. dakikasında Pelkas'ın golüyle öne geçen Yunan ekibi üstünlüğü koruyamadı. Krasnodar 39'da Claesson'un golüyle skoru eşitledi.

Maçın sonucunu belirleyen gol 70. dakikada Remy Cabella'dan geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Krasnodar, rövanş için avantajı elde etti.

Sonuçlar şöyle:

Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2

Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0

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