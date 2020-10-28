28 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Inter, Atletico Madrid...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Gecenin dikkat çeken maçlarında son akikalarda B. M'gladbach deplasmanında puanı son dakikalarda kurtarırken 'ın gol attığı maçta , Marsilya deplasmanında farklı galip geldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 2. maçlar yapıldı.

B Grubu'nda , 'a karşı 1 puanı, son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı.

Maç, ev sahibi Borussia Mönchengladbach'tan Thuram'ın 33 ve 58, Real Madrid'den Benzema'nın 87 ve Casemiro'nun 90+3'üncü dakikada attığı gollerle 2-2 bitti.

C Grubu'nda 'yı 3-0 mağlup eden , D Grubu'nda da Midtjylland'ı 2-0 yenen , 2'de 2 yaptı.

İkinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

(Rusya) - (): 1-2

() - Salzburg (Avusturya): 3-2

UEFA Şampiyonlar Ligi: Shakhtar Donetsk 0-0 Inter | MAÇ SONUCU

B Grubu:

(Ukrayna) - Inter (): 0-0

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2

UEFA Şampiyonlar Ligi: Borussia Mönchengladbach 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

C Grubu:

Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (): 0-3

İlkay Gündoğan attı Manchester City deplasmanda kazandı

D Grubu:

Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda): 2-2

Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi: Lokomotiv Moskova 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

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