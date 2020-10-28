UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Inter, Atletico Madrid...
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Gecenin dikkat çeken maçlarında Real Madrid son akikalarda B. M'gladbach deplasmanında puanı son dakikalarda kurtarırken İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta Manchester City, Marsilya deplasmanında farklı galip geldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 2. maçlar yapıldı.
B Grubu'nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'a karşı 1 puanı, son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı.
Maç, ev sahibi Borussia Mönchengladbach'tan Thuram'ın 33 ve 58, Real Madrid'den Benzema'nın 87 ve Casemiro'nun 90+3'üncü dakikada attığı gollerle 2-2 bitti.
C Grubu'nda Olympique Marsilya'yı 3-0 mağlup eden Manchester City, D Grubu'nda da Midtjylland'ı 2-0 yenen Liverpool, 2'de 2 yaptı.
İkinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2
B Grubu:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2
C Grubu:
Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0
Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3
D Grubu:
Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda): 2-2
Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0
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