27 Ekim 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Shakhtar Donetsk 0-0 Inter | MAÇ SONUCU

Shakhtar ile Inter puanları paylaştı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 Giriş Tarihi: 27.10.2020

B Grubu'nda temsilcisi ile İtalyan ekibi Inter, golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

B Grubu 2. maçında ile Inter, Kiev Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Shakhtar Donetsk bu sonuçla puanını 4'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Gruptaki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Inter ise 2 puanla 3. sırada yer aldı.

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