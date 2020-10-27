UEFA Şampiyonlar Ligi: Shakhtar Donetsk 0-0 Inter | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İtalyan ekibi Inter, golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Shakhtar Donetsk ile Inter, Kiev Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Shakhtar Donetsk bu sonuçla puanını 4'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Gruptaki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Inter ise 2 puanla 3. sırada yer aldı.

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