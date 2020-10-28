28 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

İlkay Gündoğan attı Manchester City deplasmanda kazandı

İlkay attı Man City deplasmanda kazandı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Marsilya'yı 3-0 mağlup etti.

C Grubu ikinci hafta maçında İngiliz devi , Fransız ekibi Olympique Marsilya deplasmanına konuk oldu.

Velodrome Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Manchester City'ye 3 puanı getiren golleri 18. dakikada Ferran Torres, 76. dakikada ve 81. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından, Manchester City 6 puanla C Grubu'nda liderlik koltuğuna otururken, Marsilya puansız son sırada kaldı.

Gruptaki diğer maçta Porto sahasında 'u 2-0'la geçti.

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