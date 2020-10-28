UEFA Şampiyonlar Ligi: Borussia Mönchengladbach 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. Alman ekibinin gollerini Thuram (2) kaydederken, İspanyol temsilcisinin golleri Benzema ve Casemiro geldi.

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Borussia Mönchengladbach ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Borussia-park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım, 33 ve 58. dakikalarda Marcus Thuram'ın attığı gollerle 2 farklı üstünlüğü yakaladı. İspanyol temsilcisi, 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3. dakikada Casemiro'nun attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gruptaki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Borussia Mönchengladbach, bu sonuçla 2 puanla 2. sırada kendine yer buldu. B Grubu'ndaki 2. maçında ilk puanını alan Real Madrid ise 1 puanla son sırada yer aldı.

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