28 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Borussia Mönchengladbach 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Real Madrid 1 puanı uzatmalarda kurtardı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

B Grubu maçında , 2-0 geriye düştüğü maçta ile 2-2 berabere kaldı. Alman ekibinin gollerini Thuram (2) kaydederken, İspanyol temsilcisinin golleri Benzema ve Casemiro geldi.

B Grubu maçında ile kozlarını paylaştı. Borussia-park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım, 33 ve 58. dakikalarda Marcus Thuram'ın attığı gollerle 2 farklı üstünlüğü yakaladı. İspanyol temsilcisi, 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3. dakikada Casemiro'nun attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gruptaki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Borussia Mönchengladbach, bu sonuçla 2 puanla 2. sırada kendine yer buldu. B Grubu'ndaki 2. maçında ilk puanını alan Real Madrid ise 1 puanla son sırada yer aldı.

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