UEFA Şampiyonlar Ligi: Borussia Mönchengladbach 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. Alman ekibinin gollerini Thuram (2) kaydederken, İspanyol temsilcisinin golleri Benzema ve Casemiro geldi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Borussia Mönchengladbach ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Borussia-park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım, 33 ve 58. dakikalarda Marcus Thuram'ın attığı gollerle 2 farklı üstünlüğü yakaladı. İspanyol temsilcisi, 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3. dakikada Casemiro'nun attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Gruptaki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Borussia Mönchengladbach, bu sonuçla 2 puanla 2. sırada kendine yer buldu. B Grubu'ndaki 2. maçında ilk puanını alan Real Madrid ise 1 puanla son sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama