06 Mart 2020, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Biletler satışta

Biletler satışta
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta yapılacak Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa çıktı. 70, 180, 450 ve 600 euro'dan satışa çıkan biletler 12 Mart'a kadar piyasada olacak.

Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta yapılacak Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa çıktı. 70, 180, 450 ve 600 euro'dan satışa çıkan biletler 12 Mart'a kadar piyasada olacak.
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