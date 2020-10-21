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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Inter 2-2 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda sahasında 'ı ağırladı. 4 golün olduğu mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosunda kazanan çıkmadı ve maç 2-2 berabere bitti.

Ev sahibi ekibin gollerini 49. ve 90. dakikalarda Romelu Lukaku atarken, konuk ekibin gollerini ise 63. dakikada Bensebaini ve 84. dakikada Hofmann kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da Devler Ligi'ne birer puanla başladı.

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