Inter 2-2 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Inter sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. 4 golün olduğu mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Inter ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Gol düellosunda kazanan çıkmadı ve maç 2-2 berabere bitti.

Ev sahibi ekibin gollerini 49. ve 90. dakikalarda Romelu Lukaku atarken, konuk ekibin gollerini ise 63. dakikada Bensebaini ve 84. dakikada Hofmann kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da Devler Ligi'ne birer puanla başladı.

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