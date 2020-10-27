27 Ekim 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Lokomotiv Moskova 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Bayern Münih Rusya'da kazandı
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 Giriş Tarihi: 27.10.2020

A Grubu'nda , deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti. Alman ekibine galibiyeti getiren goller Goretzka ve Kimmich'ten geldi.

A Grubu 2. maçında ile , Lokomotiv Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alman devi, rakibini 13. dakikada Leon Goretzka ve 79. dakikada Joshua Kimmich'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek gruptaki 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. Lokomotiv Moskova ise 1 puanla 3. sırada kaldı.

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