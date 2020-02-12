12 Şubat 2020, Çarşamba

OTOMOBİL

Formula 1 Çin Grand Prix'e "Koronavirüs" engeli

Formula 1'e Koronavirüs engeli
OTOMOBİL
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

Formula 1 yönetimi, 2020 takviminde yer alan ve 17-19 Nisan tarihlerinde yapılacağı açıklanan 'in ertelendiğini açıkladı.

Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Organizatörü Juss Sports Group'un Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu (CAMF) ve Şanghay Spor Yönetimi ile yapılan görüşmelerin ardından resmi olarak erteleme talebinde bulunduğu kaydedildi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, FIA'nın da seyahat eden sporcular, personel ve yöneticilerin güvenliğini sağlamak için erteleme talebini kabul ettiği bildirildi.

Formula 1 yönetimi'nin yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Çin Grand Prix, F1 takviminin her zaman çok önemli bir parçası oldu ve oradaki Formula 1 hayranları her zaman inanılmazlar. Hepimiz en kısa sürede Çin'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz ve bu zor dönemde ülkedeki herkese en iyisini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüs Çin futboluna sıçradı! Talisca... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

OTOMOBİL HABERLERİ
Yeni enerji: ZES Yeni enerji: ZES
Yeni enerji: ZES Yeni enerji: ZES
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör