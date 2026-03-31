2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu final maçında A Milli Futbol Takımımız, Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katılım hakkı elde etti. Milli takımımıza Dünya Kupası biletini getiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi milletimizi gururlandırmak istiyoruz. Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun."

"Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz."