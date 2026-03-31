A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar, Romanya'dan sonra Kosova engelini de aşarak 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella ise kritik maçta sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte A Milli Takımımızın Kosova müsabakası muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da deplasmanda Slovakya'yı 4-3 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, 24 yıllık hasrete son vermek istiyor. Son olarak 2002 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteren Ay-yıldızlılarda hedef Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya katılmak.