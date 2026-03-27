FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-off Yarı Final maçında Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek finalde Milli Takımımızın rakibi olan Kosova'da Vedat Muriqi karşılaşmanın ardından konuştu.

"KÜÇÜK BİR ADIM DAHA KALDI"

Muriqi, "Çok önemli bir galibiyetti, evet kutluyoruz, eğleniyoruz çünkü hak ettik ama henüz hiçbir şey başarmış değiliz. Dünya Kupası'na ulaşmak için, tarih yazmak için önümüzde sadece küçük bir adım daha kaldı.

"TÜM FUTBOLCULARIN ZİRVESİ"

Her zaman söylemişimdir, bir futbolcu olarak hayalim ve kendi ülkesini temsil eden tüm futbolcuların zirvesi Dünya Kupası'nda yer almaktır. Bu yüzden umarım kişisel olarak bu hedefime ulaşırım ve sonrasında Kosova'nın dört bir yanındaki insanlara mutluluk veririz.

"BUNU HAK ETTİK"

Mutluyuz, tüm insanlar kutlasın çünkü bunu hak ettik. Kosova'ya, nerede olurlarsa olsunlar tüm Arnavutluk'a destekleri için çok teşekkür ediyorum ve Türkiye'ye karşı oynayacağımız son maçta da destek bekliyoruz.

"ZAYIF NOKTALARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Türkiye'nin kalitesini biliyoruz, Slovakya'dan daha iyi bir takım olduklarını düşünüyorum ama onların zayıf noktalarını da çok iyi biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve taraftarımızın desteğiyle işimizin biraz daha kolay olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak final maçı, 31 Mart Salı günü 21.45'te başlayacak.