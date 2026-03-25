2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak olan Romanya'da Teknik Direktör Mircea Lucescu ve futbolculardan Radu Dragușin açıklamalarda bulundu. İşte düzenlenen basın toplantısından dikkat çeken açıklamalar...

LUCESCU: BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIRKEN KALAN PARAYI...

"Beşiktaş'tan ayrıldığım zaman 2 sene daha sözleşmem vardı. Kulüpten hiç para almadım. Kalan parayı da stadyumun kapasitesinin büyütülmesi için feda ettim. Yarın Avrupa'nın en güzel statlarından birisinde oynayacağız."

LUCESCU: ZORLAYICI BİR MAÇ OLACAK

"Her iki taraf için de zorlayıcı bir maç olacak. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu, çok şey kazandım ve kazandırdım. Türk Milli Takımı için birçok futbolcu buldum. Zeki bunlardan bir tanesi."

LUCESCU: MONTELLA VE TERİM'E SAYGI DUYUYORUM

"Türkiye'de saygı duyduğum hocalar var. Montella ve Fatih Terim. Terim, Türk futbolu için çok büyük işler yaptı. Türk futboluna Rumen futbolcular kazandırdı."

LUCESCU: ARDA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPABİLİR

"Türkiye Milli Takımı'nda Arda Güler gibi birçok yıldız oyuncu var. Kenan Yıldız, Merih Demiral, Zeki Çelik… Arda da diğer futbolculara bağlı. Oyun 11'e 11 oynanıyor. Onlar Arda'ya destek verirse, Arda da çok güzel işler yapabilir. Türkiye Milli Takımı'nı saygıyla karşılıyorum."

LUCESCU: İKİ TAKIM DA HAK EDİYOR

"Maç bu stada alındığı zaman çok sevindim. Türkiye'de her maçta çok güzel bir atmosfer yaşadım. Maalesef iki takım birlikte Dünya Kupası'na gidemiyor. Aslında her iki takım da hak ediyor."

LUCESCU: TÜRK FUTBOLUNA ÇOK SAYGI DUYUYORUM

"Türkiye'ye ve Türk futboluna çok saygı duyuyorum. Türkiye'de saygı duyduğum hocalar var. Montella ve Fatih Terim. Fatih Terim, Türk futbolu için çok büyük işler yaptı. Türk futboluna Rumen futbolcular kazandırdı. Türkiye'nin değerlerini biliyorum. Ancak biz de çok değerli bir takımız. Sakatlık sorunları yaşadık ama iyi bir skor için gereken hazırlıkları yaptık."

DRAGUŞİN: FİNAL OLARAK GÖRÜYORUZ

"Burada kulüp takımıyla da oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız, zaten böyle olacağını bekliyorduk. Bu maçı bir final olarak görüyoruz. Maçta bunu göstereceğiz."