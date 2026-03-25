A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Beşiktaş Park'ta oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Türkiye - Romanya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARDA GÜLER'İN SÖZLERİ:

"Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da Türkiye'de önceden çalıştı. Efsane bir oyuncuları var. Tüm taraftarı seviyordur onu. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz."

"HAGI'YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

"Hagi'ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izledim. Çok zor bir maç olacak. Romanyalı futbolcular da kendi ülkelerini temsil edecek, Dünya Kupası'na gitmek isteyecek. Bu nedenle zor bir maç olacak."

"Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Onlar için de hayati derecede bir maç. Favorisi olmaz. Tek maç. Ellerinden geleni yapacaklar. Kolay maç olmayacak."

"DÜNYA KUPASI'NDAN DAHA BÜYÜK BİR MOTİVASYON YOK"

Soru: Hislerin nasıl? Takım içinde atmosfer nasıl? Kendi hikayenizi yazacak mısınız?

Arda Güler: İnşallah kendi hikayelerimiz gelecek. 2002'de ben dünyada bile değildim. Bu üzücü bir şey. Biz kendi serüvenimizi iyi devam ettirebiliriz. Tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Çok güçlü bir jenerasyonumuz, aile gibi bir grubumuz var. Konsantreyiz, heyecanlıyız, tek hayalimiz Dünya Kupası! Dünya Kupası'ndan daha büyük motivasyon yok. Tek maç baskıyı artırıyor gibi görünebilir ama biz buna hazırız. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. 2002'de dünyada yoktum. Perşembe günü çok güzel bir maç oynar ve Dünya Kupası'na gideriz. Orada olmayı çok istiyorum. Tüm takım olarak Dünya Kupası'nı istiyoruz. Büyük bir hayal olduğunu hepimiz biliyoruz.

"Keşke playoff oynamadan katılsaydık ama bazı güzel şeyler zaman alır. İki senedir istikrarlı bir gidişatımız var. Bu gidişatı sürdürürsek daha güçlü bir futbol ülkesi oluruz."

"MİLLİ TAKIMDA NEREDE OYNADIĞINIZIN ÖNEMİ YOK"

Soru: Real Madrid'de 8 numara, sağ iç ve sol iç oynadın. Milli Takım'da 10 numara oynuyorsun. Real Madrid'de sürekli forma buluyorsun. Gelişimini nasıl buluyorsun?

Arda Güler: İyiye giden bir grafiğim var. Birçok mevkide oynuyorum. Oyunun iki yönünü daha iyi oynuyorum. Derinde beklentiler farklı, milli takımda beklentiler farklı. Ben de her şeye ayak uydurmaya çalışıyorum. Bunlar beni geliştiriyor. Milli takımda nerede oynadığımızın önemi yok.

"İnanç çok yüksek. Gidişatımız iyi. Büyük maçlar oynayıp iyi sonuçlar aldık. Takım içindeki hava çok güzel."

"GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜZEL SONUÇLAR ELDE ETTİ"

Soru: Dünya standartlarında çok kaliteli bir takımımız var. Galatasaraylı birçok oyuncunun yer aldığı 2002'deki milli takımda, dünyadaki her takımı yenebiliriz düşüncesi vardı. Şu anda sizde de öyle bir düşünce var mı?

Arda Güler: Herkesi yenebiliriz. Kadro kalitesi, beraber oynama alışkanlığı var. 2002'de çok fazla Galatasaraylı oyuncu vardı. Şimdi de birçok Galatasaraylı oyuncumuz var. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güzel sonuçlar elde etti. Şu anda Avrupa'da oynayan çok oyuncumuz var. Beraber oynarsak her takımı yenebiliriz.