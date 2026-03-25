Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı; ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Günün ikinci antrenmanı ise salonda yapılan çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarına 26 Mart Perşembe günü devam edecek.