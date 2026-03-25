BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı!
Beşiktaş gerçekleştirdiği antrenmanla Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinin çalışmalarına başladı. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 25.03.2026 - 14:12
