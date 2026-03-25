A Milli Takım, Romanya maçına hazır

2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Ay-yıldızlılarda tecrübeli futbolcu Zeki Çelik bireysel olarak çalıştı. Sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın ise tedavisine devam edildi.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU ANTRENMANI TAKİP ETTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti. TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de antrenmanı başkan Hacıosmanoğlu ile birlikte izledi. Hacıosmanoğlu, antrenman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ile bir süre sohbet etti.