Fenerbahçe-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLE | FB saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, bu önemli eşikten kayıpsız geçmeyi amaçlıyor. Domenico Tedesco yönetiminde hata yapmaya niyeti olmayan Kanarya'da, sahaya çıkacak ilk 11 şimdiden merak konusu oldu. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri" aramalarına hız verdi. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Erzurumspor FK: Erkan, Ali, Ömer, Gerxhaliu, Cengizhan, Baiye, Adem, Murat Cem, Mert, Sylla, Eren
KANARYA'DA HEDEF 2'DE 2
Domenico Tedesco yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'a evinde kaybeden Kanarya, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yendi. 1. Lig ekibine karşı hata yapmadan 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, grupta üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Aynı puana sahip Erzurumspor FK ise Kadıköy deplasmanında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.
SIDIKI CHERIF OYNAYACAK MI?
Ara transferde Angers'ten gelen 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in Paris FC-Angers maçında ayak bileğinin burkulduğu ve tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Sidiki Cherif'in Erzurumspor FK ile oynanacak Türkiye Kupası maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER
Fenerbahçe-Erzurumspor FK maç kadrosunda tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Milan Skriniar yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown da Türkiye Kupası maçında forma giyemeyecek. Zorlu deplasman öncesi Erzurumspor'da da Furkan Özhan'ın sakatlığı bulunuyor.
FENERBAHÇE İLE ERZURUMSPOR FK ARASINDA 2. RANDEVU
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer aldığı Erzurumspor FK ile yine Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kanarya, 5 Şubat 2025'te oynanan maçta 5-0'lık galibiyet elde ederken, iki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.